Елена назвала причину психологических проблем у мужа.

Жена экс-главнокомандующего ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного - Елена - рассказала о психологических проблемах у мужа. Женщина поделилась, что стало причиной этого.

Елена откровенно рассказала о печальной странице жизни любимого в книге "Железный генерал. Уроки человечности", которую написала экс-советница генерала Людмила Долгоновская, сообщает "Украинская правда".

Жена бывшего главкома вспомнила события 2014 года, когда Россия напала на Донбасс и аннексировала Крым. Тогда Валерий Федорович участвовал в обороне Донецкой и Луганской областей. В июле того года его назначили заместителем командира сектора "С" и он руководил почти всеми группировками на тех территориях.

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Елена рассказала об ожесточенных боях за Дебальцево, Донецкой области. Воины прошли настоящий ад 10 лет назад, среди которых и был Залужный. После пережитых событий и возвращения домой генерал еще долго не мог оправиться от пережитого.

Увидев огромное количество смертей и издевательства россиян над украинцами, Залужный говорил, что ему мерещатся погибшие воины. Они, по его словам, приходили к нему и говорили с ним.

"Мы долго вместе возвращались к нормальной жизни, восстанавливались после Дебальцево. Валера говорил мне: "Лена, они приходят ко мне, они говорят со мной". Думала, мы этого не переживем", - отметила жена посла.

Отметим, что Валерий и Елена поженились 20 лет назад. У супругов есть две дочери. Сейчас Залужные живут в Великобритании из-за нового назначения Валерия. Их старшая дочь - военная и служит в Киевском гарнизоне, а младшая Кристина учится в Одессе и планирует стать врачом.

Напомним, ранее Валерий Залужный вышел на связь из Лондона и замиловал редким кадром с женой. Поклонники экс-главнокомандующего ВСУ засыпали супругов комплиментами.

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