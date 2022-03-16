Украинский артист Святослав Вакарчук устроил импровизированный концерт на одной из харьковских станций метро. Случилось это 16 марта на "Площади Конституции".
Видеозапись с выступлением экспромтом появилась в социальных сетях.
Известно, что лидер группы "Океан Эльзы" пообщался с местными жителями, которые используют метро в качестве бомбоубежища, и прячутся там от обстрелов русских оккупантов.
После этого Вакарчук спел "Червону Руту".
Кроме того, на станцию метро "Площадь Конституции" приехал и именитый харьковский писатель Сергей Жадан. Он, к слову, на период интенсивных военных действий остался в родном городе и занимается волонтерством.
Напомним, лидер группы "Калуш Оркестра" Олег Псюк с начала вторжения России в Украину занимается помощью украинским военным. Но музыкант признается - все участники группы не покидают надежду поехать в Италию и представить Украину на Евровидении лично.