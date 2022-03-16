Фронтмен "Океана Эльзы" снова приехал поддержать харьковчан.

Украинский артист Святослав Вакарчук устроил импровизированный концерт на одной из харьковских станций метро. Случилось это 16 марта на "Площади Конституции".

Видеозапись с выступлением экспромтом появилась в социальных сетях.

Известно, что лидер группы "Океан Эльзы" пообщался с местными жителями, которые используют метро в качестве бомбоубежища, и прячутся там от обстрелов русских оккупантов.

После этого Вакарчук спел "Червону Руту".

Кроме того, на станцию метро "Площадь Конституции" приехал и именитый харьковский писатель Сергей Жадан. Он, к слову, на период интенсивных военных действий остался в родном городе и занимается волонтерством.

Напомним, лидер группы "Калуш Оркестра" Олег Псюк с начала вторжения России в Украину занимается помощью украинским военным. Но музыкант признается - все участники группы не покидают надежду поехать в Италию и представить Украину на Евровидении лично.

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