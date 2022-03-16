На данный момент все участники группы задействованы в помощи украинской армии.

Лидер группы "Калуш Оркестра" Олег Псюк с начала вторжения России в Украину занимается помощью украинским военным. Но музыкант признается - все участники группы не покидают надежду поехать в Италию и представить Украину на Евровидении лично.

О работе группы во время войны лидер Kalush Orchestra рассказал в эфире "ТСН".

"Да, наша группа разделилась сейчас очень сильно, все мы в разных областях. Кто-то присоединился к территориальной обороне, а я и еще несколько человек с группы открыли свою волонтерскую организацию. Мы помогаем людям находить жилье и переезжать с горячих точек, ищем лекарство и другую помощь, в которой нуждаются", - рассказал музыкант.

Олег Псюк заявил - на конкурс группа планировала поехать лично, однако ввиду сложившихся обстоятельств не исключают своего дистанционного участия там и хотят записать видео заранее.

"Мы планировали снять клип, но, к сожалению, после 24 числа это невозможно и приоритеты сдвинулись. Сейчас намного важнее, чтобы родные люди были в безопасности. Касательно выступления, даже в этих условиях, когда мы не вместе, мы все равно репетируем. В любом случае мы видео резервное (для Евровидения, - ред) снимем. На случай, если с нами что-то случится, чтобы не подставить Украину, чтобы было достойное выступление. Но надеемся, что мы все таки поедем и выступим", - рассказал Олег Псюк.

Напомним, песенный конкурс Евровидение-2022 будет проходить в мае в Италии. Несмотря на развязанную Путиным войну в Украине, Киев таки примет в нем участие.

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