Как известно, Святослав Вакарчук много лет увлекается йогой.

Фронтмен популярной украинской рок-гуппы "Океан Ельзи", 46-летний Святослав Вакарчук редко демонстрирует откровенные снимки и ведет себя довольно сдержанно на публике.

Но сегодня он порадовал своих поклонников и показал свой торс и пресс без рубашки.

Как известно, много лет музыкант увлекается йогой. На своей странице в Instagram Вакарчук показал результат - эталонный атлетичный рельеф и безукоризненные кубики пресса.

"Йога никогда не дается легко, но всегда награждает", — интеллигентно хвастается Вакарчук.

Ранее Вакачук показывал свои тренировки, но никогда — их результат. Впрочем, гибкость впечатляющая.

Снимок за считанные минуты набрал тысячи лайков и комментариев: "Абалдєть, які кубики на пресі!", "Форма бомба", "Классно, когда мужчины тоже занимаются йогой!" и др.

Ранее УНИАН писал, что в мае Вакарчук впервые стал отцом с новой избранницей, оставив жену Лялю Фонареву.

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Автор: Виктория Гордиенко