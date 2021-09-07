Музыкант в конце августа впервые стал отцом.

Украинский музыкант Святослав Вакарчук, у которого две недели назад родился сын, рассказал историю из детства о первом ощущении и понимании, "что такое семейная поддержка, семейные ценности".

"Это осталось со мной на всю жизнь", – написал он в своем Instagram, анонсировав презентацию новой песни.

Певец поведал, как они вместе с младшим братом и другими детьми играли на крыше девятиэтажки во Львове.

"Мне было лет девять, ему около четырех. Однажды во время одной из таких игр мне нужно было зачем-то побежать домой. И я оставил его с другими детьми. И когда через десять минут вернулся, увидел его напуганным, он плакал, потому что остался один среди малознакомых людей, а дети еще и смеялись над ним. Я помню, что именно с того момента впервые почувствовал, если хотите, чувство братства, семейной поддержки, семьи. Взял его за руку, успокоил, и мы вместе спустились оттуда". – написал Вакарчук.

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В комментариях поклонники музыканта отреагировали на его историю: "Прекрасные воспоминания", "Как трогательно", "Чувственно".

Как известно, в конце августа Святослав Вакарчук впервые стал отцом – у музыканта родился сын.

СМИ сообщили, что мамой новорожденного сына фронтмена "Океана Эльзы" может быть исполнительный продюсер продакшена Radioactive Films Евгения Яцута.

Автор: Катерина Шварц