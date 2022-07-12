Лидер группы "Океан Ельзи" активно поддерживает военных в горячих точках.

Украинский артист Святослав Вакарчук, который известен многим благодаря культовой группе "Океан Ельзи", помогает своей стране не только на культурном и информационном фронтах, но еще и бывает в горячих точках. Там он волонтерит и поддерживает боевой дух военнослужащих своими выступлениями.

Так, в Instagram-аккаунте Святослава появился фотоотчет с очередной поездки под пули. На этой неделе артист побывал в южных и восточных регионах страны, где идут активные бои.

"Был в 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, 59-й ОМБр им. Якова Гандзюка, 63-й отдельной механизированной бригаде, 61-й отдельной пехотной бригаде. Говорили, пели, много смеялись. Кстати, вот это - шутки, смех - неотъемлемая часть каждого общения с ними. Люди, которые ежеминутно находятся в зоне опасности, ежедневно смотрят в глаза смерти, хорошо разбираются в ценностях жизни, ценят моменты простых человеческих радостей. Спасибо всем за такие встречи! Поехал к вашим собратьям дальше", - написал Святослав.

На фотографиях, опубликованных в профиле, видно, что артист пел прямо в посадке, где базируются военнослужащие. С гитарой он сидел на земле.

Напомним, недавно Вакарчук дал импровизированный концерт для военнослужащих.

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