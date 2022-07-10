Фронтмен известной украинской группы также пообщался с теми, кто защищает страну на позициях.

Украинский музыкант Святослав Вакарчук, который является фронтменом группы "Океан Ельзи", дал импровизированный концерт для военнослужащих. Вакарчук с начала войны ездит по прифронтовым городам Украины, чтобы поддерживать боевой дух наших защитников. После полномасштабного вторжения он стал еще активнее волонтерить и помогать.

Так, о мини-концерте сообщило оперативное командование "Південь" в Facebook.

"Победа настанет тогда, когда каждый украинец вложится в совместную борьбу. Когда просыпаясь, спрашиваешь себя, что я сделал вчера и что сделаю сегодня хорошее и чем я могу помочь ребятам на передовой. Спасибо, Святослав!", - сказано в сообщении.

Известно, что после своего выступления он еще долго разговаривал с военнослужащими и фотографировался.

Напомним, Святослав Вакарчук спел легендарную "Обійми" на польском языке.

Также УНИАН писал, что Вакарчук обратился к пленному командиру полка "Азов".

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