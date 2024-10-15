Анна Кошмал показалась в модном образе.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Сваты", "Папик-2", "Три цвета любви" Анна Кошмал, которая совсем скоро станет мамой во второй раз, поделилась новыми кадрами в сети. Артистка похвасталась беременным животиком.

В сентябре знаменитость сообщила, что она снова беременна. Кинозвезда долгое время скрывала свой новый статус от поклонников, но после объявления радостной новости, активно делится "беременным" контентом в сети.

Так и в этот раз на своей странице в Instagram Кошмал опубликовала новые снимки, на которых продемонстрировала свой округлый животик. Актриса снялась в профессиональной фотосессии.

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Для съемки она выбрала элегантный образ, в частности, звезда показалась в приталенном черном мини-платье и в массивных черных сапогах. Наряд артистки красиво подчеркивал ее животик. Свой образ Анна дополнила ценными золотыми украшениями.

Позируя на камеру, актриса акцентировала на своем животике, держась за него руками. В подписи к новым фотографиям знаменитость с юмором указала, что именно этот "аксессуар" ей больше всего нравится и он ей идеально подходит.

"Новый аксессуар идеально подходит ко всему", - написала под фото Кошмал.

Сейчас Анна скрывает, кого именно носит под сердцем и на каком сроке беременности находится. Артистка уже 7 лет состоит в браке с Иваном Сморковкиным. Супруги воспитывают 6-летнего сына Михаила. Звезда почти не делится своей личной жизнью с поклонниками. Лишь иногда она может показать фотографию с Иваном, но с его разрешения. Муж Кошмал избегает публичности.

Напомним, ранее Анна Кошмал показала ценный подарок от мужа.

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