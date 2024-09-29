Она поделилась презентом с подписчикам в сети.

Звезда сериалов "Сваты" и "Папик-2" Анна Кошмал, которая недавно сообщила о второй беременности, показала дорогой подарок от мужа.

Девушка опубликовала романтическое видео в своем Instagram. На нем видно, как рука любимого берет руку актрисы и надевает на безымянный палец новое кольцо с сердечком. Затем Анна несколько секунд любуется презентом.

"Love you", - подписала Кошмал, что в переводе с английского языка означает "люблю тебя".

Однако подробностей подарка она не отметила и, по традиции, не показала лицо мужа.

К слову, 29-летняя Анна не любит говорить о личной жизни и тщательно скрывает своего возлюбленного. Известно лишь, что супруги воспитывают общего 6-летнего сына Михаила. По словам актрисы, они давно планировали пополнение в семье, поэтому решили, что не стоит сейчас отказываться от собственных мечтаний. Кто родится у Кошмал и на каком она сроке - пока неизвестно.

Напомним, ранее беременная актриса Анна Кошмал ответила, не боится ли рожать во время войны и планирует ли делать гендер-пати.

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