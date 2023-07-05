Он стоит на воинском учете.

Украинский певец Вадим Олейник в интервью Славе Демину рассказал, что не стал дожидаться пока ему вручат повестку, а сам пошел в военкомат и встал на воинский учет.

По его словам, ему должны перезвонить, когда он понадобится. Артист добавил, что хотел бы видеть себя в разведке или в аэромобильном войске. На вопрос ведущего, умеет ли он управлять дроном, Олейник четко ответил: "Научусь".

"Это то, что мне нравится. Но как сказал один мой знакомый, что это не будет происходить так, как в США - что ты сам можешь выбрать войско, куда поедешь. Он пришел в военкомат, и у него просто спросили: "Ты готов завтра ехать?". Он говорит: "Куда?" Ему отвечают: "Значит, не готов"", - рассказал Олейник.

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Стоит отметить, что за все время полномасштабного российского вторжения Олейник не покидал Украину. Известно то, что его мама переехала в Италию, а он остался на родине.

Однако больше года артист не выпускал новых песен. Сейчас он по-тихоньку возвращается в украинский шоу-бизнес, однако станет ли он вновь популярным - пока неизвестно.

Напомним, ранее Вадим Олейник рассказал о внезапном подарке от Киркорова.

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