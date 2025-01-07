Александра Машлятина впервые показала своего избранника.

Известная украинская юмористка, звезда "Лиги Смеха" и "Женского Квартала" Александра Машлятина почти никогда не делится подробностями своей личной жизни, но на этот раз произошло исключение. Артистка призналась, что находится в отношениях и показала возлюбленного.

На YouTube-канале команды "Тріо Різні", участницей которой является 32-летняя артистка, вышел новый выпуск. В шоу "Порадниця" Александра снялась вместе со своим избранником. Оказалось, что сейчас звезда находится в отношениях с 28-летним фотографом Иваном Кабанковым. Также на фото можно увидеть бойфрендов и других участниц "Тріо Різні" - Анастасии Оруджовой и Алины Гордиенко.

Точно неизвестно, сколько времени пара уже вместе, ведь Машлятина не рассказывает об их романе. Но можно предположить, что они начали встречаться в 2023 году, поскольку Иван рассказал, что 2024-й он встречал вместе с любимой и ее родными. По его словам, это было самое лучшее в его жизни празднование.

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В своем Instagram знаменитость также делилась кадром с бойфрендом, но тогда его лицо было сложно разглядеть, поскольку снимок был размытым. Однако даже так видно, что на фото изображен Кабанков.

Впервые об отношениях с фотографом Машлятина намекнула в 2024-м. А сейчас она шутит, что уже готова к замужеству и ждет предложения любимого. До этого юмористка находилась в отношениях с другим мужчиной, о котором почти ничего неизвестно. Они были вместе примерно с 2016 по 2018 год.

Напомним, ранее другая звезда "Женского квартала" призналась, что состоит в отношениях. Анастасия Оруджова показала своего избранника и рассказала, чем он занимается.

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