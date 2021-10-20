Певица Настя Каменских и рэпер Потап, после непродолжительного отпуска в Мадриде, отправились в Дубаи.

Популярная украинская чета Настя Каменских и Потап, которые недавно рассекретили дату своей росписи, отправились в небольшое путешествие. Их выбор пал на Объединенные Арабские Эмираты.

Артистка на своей личной странице опубликовала новое горячее фото.

Каменских не изменяет своим привычкам, она сразу по прилету показала пляжное фото, заставив фанатов завидовать. В кадре она позировала в ярко-желтом купальнике. Все слухи о беременности в этот раз развенчались. Жена Потапа продемонстрировала абсолютно плоский живот.

"Режим отпуска включен", – подписала снимок звезда.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Настя Каменских пожаловалась на последствия перенесенного коронавируса.

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Автор: Каролина Гайдук