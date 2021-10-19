У певицы появились панические атаки, она попала в больницу.

Известная украинская певица Настя Каменских рассказала, что она уже переболела COVID-19. Звезда пожаловалась на последствия перенесенного коронавируса, из-за которых она даже попала в больницу.

У певицы начались панические атаки, об этом она рассказала в новом выпуске шоу "Зірковий шлях".

По словам Каменских, сначала она даже не переживала, когда заболела коронавирусом. Болезнь прошла легко, певица перенесла COVID-19 без осложнений. Однако затем звезде пришлось бороться с последствиями болезни.

Примерно через две недели у Каменских начались панические атаки. Певица даже попала в больницу. "Я была в шоке", - признается жена Потапа.

Однако, как отметила Каменских, во время панических атак и других неприятных последствий коронавируса важно сохранять спокойствие и не паниковать. Сейчас певица вспоминает о панических атаках с улыбкой, ведь они уже в прошлом.

Напомним, вчера Потап и Каменских "сбежали" в путешествие, которое они устроили в честь годовщины росписи. Рэпер трогательно назвал свою возлюбленную "лягушонком".

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Автор: Полина Кузенко