Артисты решили сделать себе подарок и улететь в мини-путешествие.

Украинские артисты Потап и Настя Каменских 18 октября отмечают годовщину своей росписи.

Известно, что влюбленные тайно поженились в Лос-Анджелесе, а затем и в Украине. Но только в мае 2019 года они сыграли свадьбу. Вместе они уже много лет.

"В этот день мы отмечаем годовщину росписи с Каменских и нам так жаль, что мы не увидим эту красоту (которую Настя сделала дома, - УНИАН) каждый день, но зато мы успели сделать фотки и там куда мы улетаем они напомнят нам о тёплой осени. Люблю тебя, мой лягушонок. Ты невероятная жена и дизайнер нашей жизни", - написал Потап.

Настя Каменских также рассказала об этом счастливом событии в своем инста-блоге.

Читайте также"Меня может нагибать только муж": Илона Гвоздева резко высказалась о "Танцах со звездами""Сегодня у нас годовщина росписи, и мой муж в честь этого везёт меня в… напишите ваши варианты страны куда мы едем", - добавила звезда.

Напомним, ранее Потап пошалил с обнаженной Настей Каменских на публике.

Потап и Настя Каменских: история отношений

Артисты десять лет были участниками дуэта "Потап и Настя", который стал мега популярным не только в Украине. Они начали встречаться еще когда Потап был официально женат на Ирине Горовой. При этом ради Насти он развелся с женой.

Долгое время они скрывали свои отношения. В песне "Константа", которую Потап посвятил Каменских, он говорил, что пытался уберечь свою любимую от лишних глаз, слов и постов.

Известно, что продюсер сделал Каменских предложение в недостроенном доме. Конечно, певица сразу же согласилась. В мае 2019 года они сыграли роскошную свадьбу, на которой были многие украинские звезды.

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Автор: Диана Могилевич