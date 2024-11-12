Свои последние дни боксер провел в больнице.

Стало известно, какой была причина смерти известного украинского боксера и тренера Вячеслава Узелкова, который умер 9 ноября 2024 года. Незадолго до ухода в мир иной спортсмен попал в больницу.

Подробности смерти знаменитости раскрыла бывшая чемпионка мира в легчайшем весе и вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова. В сети ходили слухи, что Узелков якобы умер из-за тромба, который внезапно оторвался. Как известно, у звезды спорта длительное время были проблемы со здоровьем. Он пережил сложную операцию на сердце и долгую реабилитацию.

В комментарии для OBOZ.UA, Шатерникова опровергла эту информацию и указала, что смерть не была внезапной. Она отметила, что у Вячеслава было много тромбов, поэтому у него просто не было шансов на жизнь.

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"Там шансов не было. Тромбов было много. Это не произошло внезапно", - подчеркнула бывшая спортсменка.

По ее словам, незадолго до смерти боксер попал в больницу в Виннице. Больше недели знаменитость провел в коме. Врачи боролись за его жизнь и запускали сердце тренера после остановки. Однако из комы Узелков так и не вышел.

Что известно о смерти Узелкова

В субботу, 9 ноября, стало известно, что Вячеслав ушел из жизни. Боксеру было 45 лет. Долгое время причину смерти держали в секрете, но сейчас выяснилось, что сердце спортсмена не выдержало и остановилось. В последнее время Узелков жил в родной Виннице, где и восстанавливался после операции. Там он и умер в одной из местных больниц.

Похороны звезды состоялись 11 ноября. Похоронили боксера на кладбище в Виннице. Попрощаться со знаменитостью пришли его родные люди, в частности, его мама и дети - сын Роберт и дочь Оливия.

Не секрет, что после развода с экс-супругой - тренером Мариной Боржемской - у Узелкова были мягко говоря напряженные отношения с детьми. Его сын обвинял отца в том, что он не участвует в их с сестрой воспитании и в конце концов отрекся от спортсмена. А сам Вячеслав заявлял, что это якобы бывшая настраивает детей против него и не дает с ними видеться.

Напомним, ранее сын Узелкова прокомментировал хейт, с которым столкнулся после смерти отца. 15-летний Роберт обратился с просьбой к украинцам и призвал их понять, как ему больно.

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