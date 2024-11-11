Похороны Вячеслава Узелкова: как все прошло (фото)

Родные провели его в последний путь.

Сегодня, 11 ноября, в Виннице похоронили украинского боксера и экс-тренера шоу "Взвешенные и счастливые" Вячеслава Узелкова. В последний путь его провели родные и близкие.

На церемонии прощания присутствовали и дети Узелкова от брака с Мариной Боржемской - сын Роберт и дочь Оливия. Также там была мама боксера.

После прощания его похоронили на одном из кладбищ в Виннице. Возле его могилы стоят огромные вазоны с красными розами.

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Смерть Вячеслава Узелкова - что известно

Вячеслав Узелков умер 9 ноября. Причина смерти пока неизвестна, однако недавно ему сделали несколько операций на сердце.

Отмечалось, что спортсмен после одного из хирургических вмешательств находился в коме.

Все это время рядом с ним была его новая возлюбленная, которой он незадолго до смерти сделал предложение. Ее лицо он скрывал.

Известно, что у Узелкова были плохие отношения с экс-супругой и детьми, однако его сын Роберт говорил, что пытался больше времени проводить с отцом, когда тот болел.

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