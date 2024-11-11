Роберт просит украинцев понять, что ему больно.

Смерть Вячеслава Узелкова, известного украинского боксера, оставила глубокую рану в сердцах многих. Он был не только талантливым спортсменом, но и харизматичной личностью, которая запомнилась участием в популярных телешоу. Однако, за блеском софитов скрывалась семейная драма, которая приобрела новое измерение после трагической утраты. Об этом Роберт написал в своем Инстаграме.

Несколько месяцев назад 15-летний сын боксера, Роберт, публично объявил о разрыве отношений с отцом. Это было тяжелое решение, продиктованное годами накопленных обид и недоразумений. Парень откровенно рассказал о сложных отношениях в семье, чем вызвал волну обсуждений и критики.

Смерть Вячеслава Узелкова еще больше обострила ситуацию. Вместо слов сочувствия и поддержки, Роберт столкнулся со шквалом обвинений и оскорблений. В социальных сетях его называли "неблагодарным сыном", "предателем" и обвиняли в равнодушии к отцу.

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Роберт обратился к общественности с просьбой остановить травлю. Он признался, что, несмотря на все разногласия, он любил отца и тяжело переживает его потерю. Парень отметил, что поддерживал Вячеслава во время болезни и пытался провести с ним последние дни его жизни.

"За последние два дня я еще никогда в своей жизни не чувствовал подобного: смерть отца и волна хейта в мою сторону и в сторону моей мамы. Люди, вы не понимаете, что у нас были сложные отношения. Да, я отрекся от него, и это моя ответственность, перекладывать на кого-то я не буду - это было зрелое, взвешенное решение, вызванное многими событиями", - рассказал Роберт.

Он признался, что не может понять, как некоторые люди, зная о его боли, продолжают критиковать и обвинять. К счастью, нашлись и те, кто выразил слова поддержки, за что парень искренне поблагодарил.

"Я хочу оставить о своем папе только самые теплые воспоминания, в моих словах нет лицемерия, и я разбит горем из-за того, что произошло", - написал Роберт.

Сложные отношения отца и сына

Роберт - сын Вячеслава Узелкова и фитнес-тренера Марины Боржемской. Пара прожила в браке более 20 лет, воспитывая Роберта и его сестру Оливию. Несколько лет назад Вячеслав и Марина объявили о разводе.

Летом этого года Роберт опубликовал эмоциональный пост, в котором рассказал о конфликтах и болезненных моментах в отношениях с отцом. Марина Боржемская публично поддержала сына.

Сейчас все предыдущие публикации удалены со страницы Роберта в Instagram. Осталось только одно сообщение - обращение к тем, кто критикует его после смерти отца.

Вячеслав Узелков: что известно о смерти

Вячеслав Узелков, известный боксер и телеведущий, умер 9 ноября. Причина смерти официально не сообщается. Известно, что спортсмен длительное время лечился и перенес сложную операцию на сердце весной. Экс-супруга покойного украинского боксера Вячеслава Узелкова - Марина Боржемская - сообщила, где и когда состоится прощание с ним.

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