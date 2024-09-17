Мужчина показал последствия агрессии оккупантов.

Украинский музыкант Олег Звягинцев, который сотрудничает с певцом Сергеем Бабкиным, сообщил о разрушении своего жилья из-за российского обстрела.

После недавней атаки оккупантов на Харьков его квартира полностью разрушена взрывом, который затем вызвал пожар. К счастью, в тот момент никого не было внутри, ведь Олег с семьей не находился дома.

"ФАБ по Харькову попал прямо в нашу квартиру на 10 этаже. Многие, увидев фото в интернете, написали мне. Большое спасибо за ваши слова поддержки! Мы, честно говоря, в шоке и в отчаянии, полные опустошения внутри и еще до конца не поняли. Поэтому извините, если кому-то не ответил", - написал Звягинцев в своем Facebook и показал кадры поврежденного имущества.

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Он также добавил, что пока его семья не может попасть в свою квартиру, ведь это опасно.

"Впереди наверняка длительный процесс восстановления, если там вообще возможно восстановление. Сейчас не пускают выше 6 этажа, поскольку есть угроза обрушения плит и разбирают завалы (сказали, что одиннадцатый этаж обрушился на наш десятый)", - подчеркнул мужчина.

Напомним, ранее певец Фагот рассказал о "прилете" возле его дома.

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