Ведущая встретила Новый год вместе с семьей.

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала поклонникам, как праздновала Новый год в семейном кругу.

Соответствующие фотографии Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram.

"С Новым годом! Будьте счастливы каждую минуту этого года. А еще обязательно будьте здоровыми", - пожелала ведущая своим подписчикам.

Читайте такжеЗнаменитости рассказали о курьезных случаях на Новый годСвое поздравление Осадчая дополнила милым семейным фото. На нем она позирует с мужем, известным телеведущим Юрием Горбуновым и двумя детьми - Иваном и младшим Даниилом, который родился в августе этого года. Ведущая также имеет еще одного сына - 18-летнего Илью, который на фото отсутствует.

Семья собралась для фото возле елки с подарками. Осадчая встречала Новый год в платье бежевого цвета с блестящим принтом. На руках она держит младшего сына, лицо которого отвернули от камеры.

Напомним, украинский шоумен Юрий Горбунов заинтриговал поклонников новым снимком в сети с женой и загадочной подписью к нему. Многие из пользователей решили, что шоумен говорит о еще одном пополнении в семье.

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