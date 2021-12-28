В августе у супругов родился второй сын, но шоумен постоянно намекает на то, что останавливаться он не хочет.

Украинский шоумен Юрий Горбунов заинтриговал поклонников новым снимком в сети с супругой телеведущей Катериной Осадчей и загадочной подписью к нему.

Фото он опубликовал в своем Instagram, сопроводив его словами:

"Уговариваю! Как думаете, получится?".

Пользователи принялись угадывать, о чем идет речь. Многие решили, что шоумен говорит о еще одном пополнении в семье:

Читайте такжеКатя Осадчая и Юрий Горбунов на Николая окрестили младшего сына (фото, видео)"На девочку?", "На четвертого?", "Девочку вам", "По глазам уже видно, что согласна", "Получится", "Да, девочку нужно вам очень", "Конечно, вы невероятные", "Девочку, девочку! Мы всей страной держим кулачки за вас, девочку!", "Нужно уговорить. Иначе никак", "Да, давайте еще одного".

Ранее сообщалось, что после рождения их совместного с Осадчей второго сына, Горбунов не собирался останавливаться и намекал на рождение дочери.

Как известно, Катя Осадчая замужем за Юрием Горбуновым. У пары есть два сына – Иван 2017 года рождения и Данила, который появился на свет 19 августа этого года. Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

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