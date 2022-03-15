Этим клипом певица решила поддержать весь украинский народ.

Украинская певица Настя Каменских выпустила клип на песню "Я - Украина". В видеоработе можно увидеть кадры с войны на Украине, обстрелы, пожары, но певица уверяет, что это кровопролитие закончится и украинцы заживут еще лучше, чем было.

"Украинцы! Каждый день болит все больше, но мы все выдержим! Мы сильны! Лишь держась духом и сердцем мы сможем. Не забудем ни одного, кто в эти дни ушел в вечность! Держимся, как бы тяжело ни было. Сегодня каждый из нас - это Украина", - подписала видео Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских обратилась к россиянам и призвала их остановить войну в Украине.

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