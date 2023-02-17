Теперь серия, где она снималась, потеряла смысл, поскольку все события разворачивались именно вокруг ее персоны.

Певица Вера Брежнева, которая после 24 февраля 2022 года покинула Россию и дала понять, что поддерживает родную Украину в такое непростое время, нарвалась на травлю в РФ. Там сцены с ее участием вырезали из популярного сериала "Мажор". На это обратила внимание Ксения Собчак.

"Канал ТВ-3 вырезал сцену с украинской певицей Верой Брежневой из сериала "Мажор". Певица появилась в 10-й серии 2-го сезона в роли камео, играя саму себя. По сюжету главные герои ведут расследование, которое после вырезанных сцен с Брежневой стало бессмысленным", - сказано в сообщении.

Вера Брежнева в сериале "Мажор"

Певице в одном из сезонов посвящена целая серия. Согласно сценарию, полицейские расследуют запугивания в адрес артистки от неизвестного: к ней кто-то пробирается в дом, режет ее концертные наряды, оставляет послания. В знак благодарности за раскрытое преступление Вера Брежнева выступает на свадьбе у одного из главных героев.

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Чем Вера Брежнева занимается после начала полномасштабной войны

Сначала артистка уехала в Польшу, где долгое время работала на складе гуманитарной помощи. Там она занималась сортировкой и погрузкой гуманитарных наборов для украинцев.

В 2022 году Брежнева впервые за долгое время выпустила песню. Это была композиция на украинском языке. Следует отметить, что в Украине к ней после этого не появилось однозначного отношения: некоторые благодарят за то, что она одумалась, а другие говорят, что такое ее поведение - это лишь попытка оправдаться и не потерять карьеру.

Напомним, Брежнева, Барских, Ротару и другие звезды одумались после вторжения России.

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