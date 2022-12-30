До 24 февраля эти артисты выступали в России и их не смущала ни война, которая годами длилась на востоке страны, ни оккупация Крыма.

После 24 февраля 2022 года, когда Россия полномасштабно напала на Украину, позиция многих артистов стала понятна. Рассказываем о тех, кто до вторжения активно работал на территории-страны агрессора, но после нападения Путина опомнился и выбрал Украину.

Светлана Лобода

Артистка, которая, казалось бы, давно сделала свой выбор, после 24 февраля несколько дней молчала о кровопролитиях на территории Украины. И лишь на пятый день она обратилась с просьбой "закончить весь этот ад". Только через месяц она открыто сказала о том, что это Россия - виновник всех жертв и геноцида украинского народа.

Сейчас Лобода будто бы пытается усидеть на двух стульях, ведь поет то на украинском, то на русском. Однако на своих концертах она открыто говорит о том, что именно Украина должна победить в этой войне, и выходит на сцену с нашим сине-желтым флагом.

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Также она дает благотворительные концерты, собирая деньги на восстановление разрушенного Россией украинского города Ирпень.

Макс Барских

В последние годы артист пользовался огромной популярностью среди российской аудитории, для которой тот регулярно давал концерты. Но после 24 февраля Барских неожиданно вступил в ряды ВСУ для несения службы в районе боевых действий.

От концертов в России Макс отказался и стал выпускать патриотические песни на украинском.

Алан Бадоев

Продюсер Макса Барсих и знаменитый клипмейкер также не брезговал работой в России после 2014 года - снимал клипы путинистам Лазареву, Киркорову, Гагариной и другим. Однако сейчас он все осознал и пообещал, что на территории страны-агрессора работать больше не планирует.

Вера Брежнева

Уроженка города Каменское Днепропетровской области еще задолго до 2014 года уехала в Россию строить карьеру певицы. О войне на востоке Украины молчала, как и об оккупации Крыма. Более того, в одном из интервью Вера заявила, что не считает себя украинской певицей, поскольку у нее нет украиноязычных песен.

После 24 февраля жена Константина Меладзе решила это исправить. Она поехала в Польшу, где работала на складе гуманитарной помощи, а позднее выпустила первую украиноязычную композицию.

Вот что артистка сказала на своем концерте в Латвии:

"Я – Вера. И я – украинка. Сейчас в моей стране война, поэтому вообще не до концертов, не до чего. Но что-то не могла я больше сидеть и просто делать хорошие дела. Все это время я со своей страной, я помогаю".

София Ротару

Еще на прошлый Новый год София Михайловна выступала в Москве на Песне года. Это очень возмутило ее украинских поклонников. Однако через несколько дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину Ротару заявила: "Российские ракеты уничтожают мирных жителей, детей и разрушают города". С тех пор она время от времени показывает в своем Instagram-блоге последствия обстрелов мирных городов Украины. Согласно открытым данным, в РФ у нее нет запланированных выступлений.

Напомним, Потап рассказал, чем занимается во время войны в Украине.

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