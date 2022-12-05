Осенью этого года певицы выпустили композицию на украинском языке.

Украинская певица Tayanna честно рассказала о своем отношении к Вере Брежневой, с которой в октябре этого года выпустила совместную украиноязычную песню "Вишиванка". Tayanna заявила, что не собирается судить украинских звезд, которые до 24 февраля выступали в России, а после вторжения сменили свою точку зрения и помогают родине.

"Я считаю, что путь человека очень особенный, индивидуальный. Главное, чтобы человек нес в сердце добро и любовь. Потом Боженька на небе все решит гораздо лучше, чем мы. Мне кажется, на небе все видно", - прокомментировала Tayanna в интервью "Люкс ФМ".

Артистка добавила, что именно она стала инициатором дуэта с Верой Брежневой:

"Я написала первая, потому что хотела делать проект – выпускать украинские народные песни дуэтом, онлайн петь. Я написала Вере. Она говорит: "Вау, класс, крутая идея, давай делать". Это была какая-то такая синергия, не было долгих раздумий, переписки, менеджмента. Мы с ней вдвоем решили, встретились, записали, и вот так получилась у нас прекрасная работа".

Скандал из-за песни Tayanna и Веры Брежневой

После того, как вышел их совместный трек "Вишиванка", пользователи сети разделились на два лагеря. Одни были рады услышать от Брежневой первую за долгое время песню, еще и на украинском. Другие высказали свое осуждение, так как артистка якобы "переобулась" после 24 февраля.

Сама Вера это никак не комментировала. Известно, что после полномасштабного вторжения она покинула Россию. Затем звезду заметили в Польше, где она занималась сортировкой и погрузкой гуманитарки для пострадавших от боевых действий украинцев.

Напомним, Константин Меладзе впервые заговорил о Вере Брежневой после слухов о разводе.

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