Недавно в сети появилась информация о том, что во владении Аллы Борисовны в РФ больше ничего не осталось.

На днях в сети начали писать о том, что Пугачева якобы продала все свое имущество на территории России. В источнике ссылались на ее недавнее интервью "русскоязычному изданию, выпускаемом в Берлине для эмигрантов".

Там Примадонна якобы заявляла, что "у меня в этой стране больше ничего не осталось. Ни квартир, ни домов, ни замков. Проводите журналистские расследования, ищите и изучайте документы…" Однако оригинала интервью в сети на самом деле нет.

РосСМИ пишут, что у Аллы Пугачевой во владении по-прежнему остаётся квартира в Филипповском переулке Москвы площадью более 300 кв.м. Эксперты оценивают не стоимость в 220 миллионов рублей (115 миллионов гривень).

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Кроме того, в ее владении числится два земельных участка: на 1200 кв.м и на 882 кв.м. Первый расположен в Москве, второй - в Подмосковье.

Тот самый замок в деревне Грязь на Примадонну не записан и никогда не был - его владельцем остается Максим Галкин.

Жизнь Галкина и Пугачевой в России

До 24 февраля 2022 года артисты жили в Подмосковье со своими детьми, однако потом переехали в Израиль. Звездная семья не поддерживает полномасштабное вторжение в Украине. За антивоенную позицию Галкина в России признали "иноагентом".

Напомним, экс-друг Пугачевой вызверился на Галкина из-за антивоенной позиции.

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