Пользователи считают, что певица могла не сдержать эмоции по двум причинам.

Известная певица Селена Гомес посетила концерт Бейонсе. Ее появление на стадионе, а также то, как звезда себя повела с охраной, удивили пользователей сети.

Так, певица решила посмотреть выступление Бейонсе. Она направлялась в VIP-зону, но ее почему-то не провели через отдельный вход. Поэтому Гомес шла по стадиону, что сразу же заметили фанаты.

Люди принялись бежать в сторону звезды. Появление певицы на стадионе едва не стало причиной давки. Ситуация накалилась до предела и в один момент Гомес принялась кричать на охранника.

Видео, на котором запечатлена вспышка гнева певицы, уже появилось в Twitter. Заметно, что Гомес раздражена и не скрывает того, что ей не нравится сложившаяся ситуация.

Гомес вызверилась на охранника - видео

Реакция сети

Пользователи разделились во мнении. Одним кажется, что Гомес кричала на охранника из своей "звездной болезни". Певице якобы не понравилось, что ее вели рядом с обычными людьми, и она испугалась давки.

Другие же комментаторы считают, что на самом деле Гомес кричала на охранника, потому что тот оттолкнул ее фанатов. Пользователи пишут:

"Селена Гомес защитила фанатку от собственного охранника. Селена так сильно защищала своих поклонников!"

"Недоработка в охранной системе налицо, верно?"

"Она просто выше всего этого, ей не хотелось быть рядом с простыми людьми".

Кто такая Селена Гомес

Американской певице и актрисе 30 лет. Свою карьеру она начала еще в детстве, с 10 лет она снимается в сериалах и шоу. Ее первой работой была роль в проекте "Барни и друзья". Гомес стала звездой Disney, а затем начала выпускать песни. С 2010 года певица встречалась с Джастином Бибером, их расставание в 2018 году стало одним из самых громких событий Голливуда.

Гомес перенесла курс химиотерапии, у нее системная красная волчанка. Помимо этого, в 2017 году певице пересадили почку, донором стала ее подруга. Также звезда не скрывает, что страдает от тревожного расстройства, в 2020 году она призналась, что у нее биполярное расстройство.

Несмотря на все заболевания, Гомес все это время записывала новые песни и ставила рекорды. Недавно стало известно, что она стала первой женщиной, набравшей в Instagram 400 миллионов подписчиков.

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