Певица призвала женщин следить за своим здоровьем.

Украинская певица Надя Дорофеева регулярно напоминает женщинам, что нужно следить за своим здоровьем. К примеру они привела ситуацию, когда врачи вовремя обнаружили у нее фиброаденому (доброкачественная опухоль в молочной железе, - УНИАН).

Именно благодаря тому, что Дорофеева вовремя обратилась к маммологу, специалистам удалось удалить опухоль без серьезных для ее здоровья последствий.

Как призналась Надя, сейчас об этом недуге ей напоминает только небольшой шрам.

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"Я сама убедилась – пренебрегать здоровьем нельзя. Так что, девушки, берегите себя и вовремя обращайтесь к врачу. И если вам нужен был знак, чтобы сходить и сделать женский чек-ап, то вот он!" - написала Додо в Instagram.

Опухоль у знаменитостей

В 2022 году стало известно, что у звезды "Основного инстинкта" Шэрон Стоун обнаружили фиброзную опухоль. Врачи настаивали на том, что ее нужно удалять.

Кроме того, недавно росСМИ начали "разгонять" информацию о том, что и у Аллы Пугачевой есть опухоль. На такую мысль их подталкнула опухшая рука Примадонны.

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