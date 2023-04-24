Как известно, недвижимость была выставлена на продажу еще осенью прошлого года.

Российская певица Алла Борисовна Пугачева покинула территорию страны-агрессора вместе со своим мужем и детьми из-за того, что Путин развязал кровожадную войну в Украине. Сейчас звездное семейство живет в Израиле в особняке брата Максима Галкина.

Осенью 2022 года Пугачева с двойняшками Лизой и Гарри приезжала в Россию. Сначала создалось впечатление, будто она рассталась с Галкиным и вернулась на родину, но позднее стало известно, что целью ее визита было забрать документы детей из школы и выставить на продажу элитный семейный дом-дворец.

Как сообщают росСМИ, сейчас апартаменты звезды выкуплены. Владельцем шестиэтажного строения на вершине 11-метрового холма в Одинцовском районе Московской области стал местный бизнесмен, имя которого не называют.

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Если раньше здание пустовало, то теперь в окнах регулярно горит свет, а рядом с домом припаркован шикарный белый автомобиль.

"Был человек, не буду называть его имя. Это известный бизнесмен, который хотел приобрести этот дом за 700 миллионов рублей. Но Алла Борисовна не хотела уступать", - рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По словам продюсера, бизнесмен и певица долго торговались, но потом появился еще один состоятельный претендент на роскошные апартаменты.

"Он даже был вхож немножко в их семью. Человек на сегодняшний день уже на свою долю имеет данный дом, то есть сделка все-таки уже состоялась с Аллой Борисовной", - сообщил Дворцов.

Ранее Лайма Вайкуле раскрыла правду о том, помогала ли Пугачева деньгами ВСУ.

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