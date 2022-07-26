Такое предложение озвучил адвокат, ведущий телеканала "Спас" Павел Астахов.

В России продолжается открытая травля Максима Галкина, который после полномасштабного вторжения России в Украину высказал свою антивоенную позицию и рассказал, что оккупанты убивают мирных украинцев. Сейчас адвокат, ведущий телеканала "Спас" Павел Астахов заявил, что Галкина якобы надо "выпороть", потому что его папа-генерал мало делал это в детстве.

Об этом сам Галкин рассказал у себя в Instagram-блоге.

"Максима Галкина надо выпороть хорошенько, мало его папа-генерал порол в детстве. Жалко мне его - талантливый человек, разменялся. Мне кажется, что он будет сожалеть о своем поступке. Придет время, они обо всем этом пожалеют", - цитирует пародист Астахова.

Максим удивлен такому предложению и добавил, что ранее Астахов на протяжении семи лет был уполномоченным при президенте России по правам ребенка.

Отметим, после того, как муж Аллы Пугачевой назвал Россию агрессором и рассказал правду о том, что захватчики стреляют по мирным украинцам, в РФ начали готовить против артиста уголовное дело. Обвинения готовят якобы за дискредитацию ВС РФ. Сообщается, что его замок уже арестовали, и Максим с семьёй туда уже не сможет вернуться.

Напомним, Пугачева и Галкин навсегда переедут в США. Об этом пишут росСМИ. На данный момент звездная пара уже якобы решает бюрократические вопросы.

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