Ранее ходили слухи о том, что Никиту Преснякова хотят призвать в армию из-за антивоенной позиции его звездной бабушки.

Внук Аллы Борисовны Пугачевой Никита Пресняков сейчас уехал отдыхать на Гавайи. Недавно он покинул РФ, поскольку ходили слухи, что его хотят призвать воевать против Украины из-за антивоенной позиции его бабушки.

Отпуск Преснякова остро раскритиковали росСМИ. Пресса интересуется, когда же внук Примадонны вернется на родину. Его критикуют за то, что он якобы сбежал от службы и "защиты родины".

Однако, судя по стремительно развивающейся карьере клипмейкера в Америке, в РФ Никита Пресняков ехать не планирует.

Видео дня

"Наконец-то вырвались с женой отдохнуть на пару дней. В последнее время очень стрельнула моя клипмэйкерская сфера деятельности, так что уже мозги съезжали. Нашел идеальный вариант как успеть перегрузиться во время работы. Я в этой красоте снимаю клип певице через пару дней, мы приехали раньше, чтоб искать локации для съемок и все посмотреть заодно", - прокомментировал Пресняков-младший свой визит на Гавайи.

Никиту Преснякова хотят мобилизировать в РФ

В октябре этого года пророссийский депутат Роман Худяков выступил с заявлением:

"Оба внука Аллы Пугачевой подпадают под частичную мобилизацию. Сейчас такое время, когда должна закончиться элита. В современном российском обществе не место тем, кто критикует свою страну, когда она атакована коллективным Западом, тем, кто отправляет детей учиться за рубеж вместо того, чтобы поднимать престиж российских вузов. Такие семьи уже непонятно, к какой стране имеют отношение: живут в Лондонах и Нью-Йорках, навещая временами бабушку Аллу Пугачеву в России. Да и та тоже то в Израиле, то в Прибалтике, то вообще — в Майами".

После этого в прессе появилась информация, что Никиту забрали в армию прямо из театра. Но позднее он опроверг это.

Напомним, россияне взбесились из-за сине-желтого наряда Орбакайте и Николаева на концерте в Кремле.

Вас также могут заинтересовать новости: