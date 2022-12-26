После премьеры турецкого сериала он стал одним из мировых секс-символов.

Сериал "Постучись в мою дверь", который вышел в 2021 году, усадил перед экранами сотни тысяч зрителей. Незамысловатая история любви "золушки" Эды и богатого бизнесмена Серкана покорила миллионы сердец, а актеры стали мировыми знаменитостями. 35-летний Керем Бюрсин, сыгравший главную роль, тут же обрел армию фанаток.

Однако он далеко не сразу стал богатым и узнаваемым. До легендарной роли ему приходилось сниматься в менее рейтинговых проектах, где у него был совсем другой образ. Например, роль в фильме "Акулосьминог" он считает пятном на своей репутации.

Недавно сам Бюрсин показал, как он выглядел в детстве.

Видео дня

Как сейчас выглядит Керем Бюрсин

Кто такой Серкан Болат

Герой сериала "Постучись в мою дверь", успешный бизнесмен и архитектор, меценат, владелец компании "Art life" и архитектурного холдинга.

О сериале "Постучись в мою дверь"

Турецкий сериал в жанре драма и романтическая комедия вышел на экраны осенью 2021 года. Всего зрителям показали два сезона. Главные герои - студентка факультета ландшафтного дизайна Эда и успешный бизнесмен-архитектор Серкан. Компания Серкана Болата предоставила нескольким студентам стипендию, но потом ее отменила.

Эда, которая очень рассчитывала на стипендию, вынуждена была бросить учебу из-за ее отмены, так как денег в семье было не так много. Она не была знакома с Серканом лично, но уже ненавидела его и была убеждена, что мужчина сломал ее жизнь. Однако все перевернулось вверх дном, когда они познакомились.

Напомним, какой в реальной жизни Серкан Болат из "Постучись в мою дверь".

Вас также могут заинтересовать новости: