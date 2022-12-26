Инцидент случился во время концерта в Тернополе. Сейчас звезда в больнице.

Украинская певица Jerry Heil рассказала о своем состоянии после несчастного случая на концерте в Тернополе - там она упала в оркестровую яму. В "Сніданку з 1+1" звезда призналась, что считает свое падение удачным, поскольку после "полета" с трехметровой высоты на бетонный пол у нее всего лишь сломано ребро, сотрясение мозга и несколько синяков. А все могло быть намного хуже.

"Я считаю, что у меня был очень удачный "полет". Куртка, пожалуй, сработала как парашют. Я летела с три метровой высоты, упала на бетон, и при этом у меня практически нет синяков. Я сломала одно ребро, получила сотрясение мозга и немного мне сложно ходить. Но с каждым днем мне действительно становится лучше", - поделилась Jerry Heil.

Она добавила, что сейчас ей трудно ходить, а вставать или садиться без посторонней помощи она не может.

Медики предупредили, что исполнительница сможет полностью восстановиться и перестать ощущать боль лишь через три месяца. На заживление ран нужно еще несколько недель.

Вот что по этому поводу сказала сама Jerry Heil:

"Это болезненная штука. Сказали, что будет болеть еще до трех месяцев. Несколько недель оно там будет заживать. Выписаться из больницы можно чуть ли не сегодня, но все равно нужно быть под наблюдением врачей. Оно не срослось еще, у меня кружится голова, когда я встаю и сажусь. Я вставать и садиться, в принципе, сама пока не могу. Мне нужна постоянная поддержка людей".

Артистка добавила, что момент падения не помнит, однако помнит, что видела пол, когда так уверенно шла по сцене. Также она предположила, что не заметила опасность, потому что была ослеплена лампами.

Напомним, Jerry Heil со слезами на глазах прокомментировала результаты Нацотбора.

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