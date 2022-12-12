Артисты выступили в эфире пропагандистского канала "Россия 1".

Российская певица Кристина Орбакайте и композитор Игорь Николаев вышли на сцену в нарядах в цвет флага Украины. Их выступление транслировал пропагандистский канал "Россия 1".

Так, Кристина выбрала для номера жёлтое платье, а Игорь появился на публике в синем пиджаке. Не все поклонники оценили такую цветовую гамму нарядов знаменитостей. Местные издания тут же "взорвались" заголовками: "Орбакайте и Николаев взбесили россиян, выйдя на сцену в сине-желтых одеждах", "Орбакайте и Николаев показали флаг Украины на выступлении" и т.п.

Многие зрители, как и представители пропагандистских изданий, намекают на то, что это не случайность. Якобы Кристина Орбакайте решила открыто демонстрировать свою позицию после того, как мама Алла Пугачева и отчим Максим Галкин покинули Россию, осудив войну.

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Сами артисты никак не комментировали данную ситуацию.

Позиция Орбакайте касательно войны в Украине

Дочь Аллы Пугачевой никак не комментировала кровожадную войну, развязанную Россией на украинской территории. А вот ее мама Алла Пугачева открыто заявила, что против войны, за что получила волну хейта.

Недавно Примадонна сделала пост в Instagram-блоге, где написала:

"Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над землёй обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тв*рей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят". Вот и все".

Орбакайте поддержала маму комментарием в виде сердечка.

Напомним, Орбакайте поплатилась за осуждение Пугачевой войны в Украине.

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