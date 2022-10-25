Уже есть соответствующее решение суда.

В России песню Оксимирона "Последний звонок" признали "экстремистской". Как сообщают росСМИ, такое решение вынес Замоскворецкий суд Москвы.

Представитель столичной прокуратуры прокомментировал, что в песне якобы содержатся "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма".

"Нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю", - отметили представители правоохранительных органов.

Сам музыкант на судебном заседании отсутствовал. На суде сообщили, что отправили ему повестку, однако ответчик ее не получил.

Что известно о песне "Последний звонок"

В 2018 году российская активистка написала в правоохранительные органы жалобу на песню "Последний звонок". Женщина заявила, что композиция могла спровоцировать нападение на керченский колледж. В ответ на это Роскомнадзор заблокировал более 800 копий видео "Последний звонок" в соцсетях.

Отметим, в начале октября этого года рэпер Оксимирон получил в России статус "иноагента". В стране-агрессоре заявили, что артист якобы ведет политическую деятельность по заказу другой страны.

Напомним, Оксимирон в новом клипе послал Путина на три буквы.

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