Известная российская певица Земфира, которая неоднократно высказывалась против войны в Украине и осудила свою страну на зверства в Украине, на своем концерте в Берлине снова заговорила о кровожадных преступлениях. Со сцены она призвала Россию прекратить убийственную войну. Фрагмент попал на видео и был опубликован в Telegram-канале "DW".
"Сегодня 245-й день войны, которую развязала моя страна. Больше двух недель происходят перманентные обстрелы Украины. Я считаю, моя страна должна прекратить эту войну. Нет войне!" - сказала исполнительница со сцены.
После этой речи она исполнила песню "Не стреляйте", выпущенную относительно недавно. В композиции поется: "Не молчите. В этой рыхлой тишине я погибну. Не молчите. Не стреляйте".
Напомним, на 228-й день полномасштабной войны в Украине Земфира также на концерте в Лимассоле (Кипр) высказалась против кровожадного поведения родной страны.
Однако были в ее биографии и не очень приятные случаи, за которые она получила порцию осуждения. Например, в октябре появилось видео, как она на концерте цинично отнесла флаг Украины за кулисы.
Также УНИАН писал, что Земфира поддержала Украину новым клипом "Не стреляйте", где показала бомбежку украинских городов.