Комик, который признан в родной стране "иноагентом", уже давно живет за границей и там дает концерты, в России все еще вызывает бурные обсуждения.

Российский комик Максим Галкин, который открыто поддержал Украину и осудил убийственную войну, до сих пор вызывает бурные обсуждения в России. Так, по мнению продюсера Павла Рудченко, вскоре муж Пугачевой останется без денег и его гастрольная деятельность закончится. Об этом пишут росСМИ, цитируя слова Рудченко. Также в РФ ставят крест и на самой Примадонне.

"Думаю, её концертная деятельность в России уже закончилась. И не только в силу того, что она покинула страну и высказалась нелицеприятно в отношении значимых людей, которые её долго поддерживали. Но и чисто физиологически, в связи с возрастом, она уже не выдержит гастрольные графики. Какие-то большие гастроли от неё не стоит ожидать. Алла Борисовна в Израиле, наверное, тоже вряд ли будет выступать", - сказал Рудченко.

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Он предположил, что звездная семья будет жить на те сбережения, которые остались со времен активных гастролей. А если у Галкина и будет работа в Израиле, то она, по словам российского продюсера, не принесет больших средств.

"Конечно в Израиле своя развлекательная индустрия безусловно присутствует. Но это все не соизмеримо с масштабами России. Там и залы в разы меньше, и концентрация населения. Рассчитывать на большие гонорары в Израиле артистам, которые уехали из нашей страны, не приходится. Таких денег, как на родине, они там не заработают. Сама страна поменьше, и интересы публики другие. Их все же интересует послушать про свою жизнь. Песни и какой-то материал на русском языке их не особо интересуют. Эти заработки в Израиле – только для поддержания штанов, как говорится", - добавил Рудченко.

Напомним, Пугачева с глубоким декольте "засветилась" на концерте поддержавшего Украину Гребенщикова.

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