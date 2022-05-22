Лидер группы "Машина времени" поддерживает Украину с первых дней широкомасштабного вторжения РФ.

Солист российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который активно поддерживает Украину и пытается рассказать правду об убийственной войне, развязанной РФ, высмеял кремлевские новости об обстреле зоопарка на Харьковщине.

У себя в Telegram-канале он написал: "В Харькове раз*ерачили уникальный зоопарк. То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили".

Отметим, в первый день полномасштабной войны оккупанты обстреляли экопарк в Харькове. Владелец Александр Фельдман сообщил, что из-за обстрелов оккупантов шестеро работников и волонтеров погибли.

Напомним, Макаревич и Пугачева, осудившие войну в Украине, встретились в Израиле.

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