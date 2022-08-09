Макс Покровский поддерживает в войне Украину.

Российский артист, солист группы "Ногу свело!" Макс Покровский с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину.

Он написал уже несколько песен, посвященных событиям в нашей стране и исполняет их на своих концертах. В эфире телеканала FREEДОМ он поделился, как украинцы реагируют на эти песни.

По словам Макса, он начинает исполнять песни об Украины без представление. Он уверен, что люди очень ждут именно этих песен, поэтому они не нуждаются ни в каких словах.

Также он признался, что с начала войны группа "Ногу свело!" дала уже три концерта, после которых к них подходили украинцы и плакали.

"Первый концерт был на Кипре, вторые два - на Кавказе, в Армении и Грузии. Принимают нас хорошо. Украинцы подходили, плакали, обнимались. Я с удовольствием общался со всеми, кто подошел после концерта", - сказал Макс.

Напомним, ранее лидер группы "Ногу свело!" заявил, что российские артисты-молчуны хуже тех, кто открыто поддерживает войну.

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