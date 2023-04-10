Инцидент произошел еще в прошлом году, но следствие началось только в марте 2023-го.

Российские мошенники нажились на незаконной продаже 4-комнатной квартиры в Москве, которая принадлежала дочери украинской актрисы Маргариты Криницыной - Жанне.

В правоохранительные органы обратилась дочь Жанны Криницыной и сообщила, что во время продажи квартиры ее мама находилась за границей. Мошенники сами подделали подпись Жанны и указали недостоверные паспортные данные.

"Поступило заявление от дочери 75-летней владелицы квартиры, расположенной в ЖК "Дубровка", о том, что неизвестные, подделав подпись и указав ее недостоверные паспортные данные, заключили фиктивный договор купли-продажи квартиры общей площадью 155 кв. метров, чем нанесли убытков в размере 28 840 773 рубля (13 миллионов гривень, - УНИАН)", – цитируют росСМИ слова источника в правоохранительных органах.

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В результате заявления начато следствие. Стоит отметить, что Жанна Криницына давно уехала из России в Испанию.

Напомним, Жанна Криницына - дочь украинской актрисы Маргариты Криницыной и фронтовика Евгения Оноприенко. Ее мама прославилась благодаря роли Прони Прокоповны в фильме "За двумя зайцами". Также она снималась в таких лентах как "Женские радости и печали", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Старая крепость" и других.

Умерла она в 2005 году в Киеве. Похоронили актрису на Байковом кладбище.

Напомним, ранее шоумен Остапчук побывал в доме, который строил с экс-женой.

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