Алан Бадоев отметил, что это циничный обман публики, которая потратится и купит билеты.

В России появились афиши, на которых сказано, что украинский певец Макс Барских якобы даст концерт 26 августа в Санкт-Петербурге. Артист и его продюсер Алан Бадоев опубликовали в Instagram фото этих афиш и прокомментировали ситуацию.

"Пропагандисты беснуются от убогости и бессилия, как обычно выполняя работу на 2 с минусом. Совет: не сбавляйте оборотов, мы запаслись попкорном и с интересом наблюдаем как медленно, но верно вы сами тащите себя на дно!", - написал Макс Барских, который вступил в ряды ВСУ для защиты своей страны после нападения России.

Алан Бадоев посоветовал россиянам слушать Газманова, а не тешить себя иллюзиями о том, что к ним будут ездить Барских и другие звезды.

"А это уже не просто фейк… Это чьи-то вложения в фейк , кто-то на это потратился. А главное - кто-то пострадает, купив билет. Ведь никакого концерта быть не может и, конечно, не будет. Так цинично обманывать своих же людей. Успокойтесь, этот артист не про вас. Слушайте Газманова, например", - резюмировал Бадоев.

Напомним, Макс Барских впервые прокомментировал решение вступить в ВСУ.

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