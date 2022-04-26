Артист считает, что он может быть полезным в ВСУ.

Украинский артист Макс Барских, который с первого дня вторжения осуждает Россию, недавно сообщил о своем решении вступить в ряды ВСУ.

Он решил поддержать не только украинских военных, которые сражаются с оккупантами, но и тех, кто никогда не сталкивался с военным делом, но хочет помочь своей стране.

"Я тоже боялся, и сейчас боюсь, конечно. Но когда я нахожусь на учениях, в батальоне, то чувствую единство, и становится легче. Я верю, что вместе мы непобедимы. Ну и мне лично легче, когда я физически присутствую там, где могу быть полезным. Я иначе не могу. Этот мой дом, мое прошлое, будущее. Это мои близкие. И когда кто-то приходит и хочет забрать это, для меня он автоматически становится врагом", - сказал Макс в интервью Vogue.

Также он отметил, что с начала войны его круг общения очень изменился. Сейчас он не общается с теми, с кем ранее дружил.

"У меня сейчас совсем другой круг. Очень отличается от того, с кем я общался раньше. Но это вдохновляет", - добавил артист.

Напомним, ранее Макс Барских с автоматом в руках показал, как проходит его военная подготовка.

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