Знаменитость засветила бирку на верхней одежде, и ее тут же раскритиковали.

Известная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на шоу Alta Moda итальянского бренда Dolce & Gabbana в Венеции с биркой на верхней одежде.

Об этом пишет Daily Mail.

Лопес была в бирюзовом кейпе с узором, кроп-топе и черных брюках с принтом в виде бутонов роз. Ее образ дополнили сумка, диадема, браслет и серьги.

На одном из кадров при этом видно, что звезда не сняла бирку во внутренней стороне верхней одежды.

Читайте также"Недолго горевал": экс-бойфренд Лопес нашел утешение в объятиях горячей блондинки"Она выглядит нелепо!", "Ой, неловко оставлять бирку внутри, если только она не вернет вещь обратно, притворившись, что не носила ее", "Упс", "Мы все хотя бы раз в жизни оставили бирку", – высказались читатели издания в комментариях.

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Автор: Катерина Шварц