Пару сопровождал риелтор.

В престижном районе Лос-Анджелеса, Холмби Хиллз, 15 июля заметили актеров Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Их сопровождал высококлассный риелтор, который показывал им дорогие особняки.

Как пишет TMZ, во время этой деловой встречи актер и певица несколько раз поцеловались.

Журналисты сообщают, что один из домов, которые посмотрели артисты, является особняком площадью почти в 3000 квадратных метров за 65 миллионов долларов. В нем 8 спален и 12 ванных комнат и собственный боулинг.

Но по словам источника, близкого к звездам, Бен просто помогает Дженнифер в ее собственном поиске жилища.

Читайте такжеДженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о расставанииПо словам инсайдера, эти двое еще не готовы жить вместе, по крайней мере, пока.

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Автор: Катерина Шварц