Максим Галкин / Фото - instagram.com/maxgalkinru/

Российский юморист Максим Галкин на своем концерте высмеял режиссера Никиту Михалкова, назвав его "пургоносом". Фрагмент выступления мужа Аллы Пугачевой появился на YouTube.

Пародист упомянул авторское шоу Михалкова под названием "Бесогон" и отметил, что тот уже не "бесов гонит", а "пургу".

"Из отдельного перрона торжественно тронулся Никита Сергеевич Михалков. Это вообще редкий "бесогон", конечно. Хотя он уже не бесов гонит, а пургу. Чистый "пургонос". Если у Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова - большой мохнатый шмель", - сказал Максим Галкин, после чего зал "взорвался" смехом и аплодисментами. 

Отметим, артист со своей женой Аллой Борисовной Пугачевой и их детьми Лизой и Гарри после полномасштабного вторжения РФ в Украину выехали в Израиль. Там они живут в особняке. После 24 февраля Галкин перестал публиковать у себя в блоге развлекательный контент. Он записывал видеообращения, в которых рассказывал о том, что мирные города Украины бомбят именно российские ракеты. 

За такую антивоенную позицию его начали откровенно травить в России, уволив с Первого канала, а Аллу Пугачеву публично "послали" со здания Останкинской телебашни

Напомним, Галкин прокомментировал фейк о том, что его избили на концерте из-за "шуток о родине".

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