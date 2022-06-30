Российский пародист на одном из своих концертов высмеял "пешку Путина".

Российский юморист Максим Галкин на своем концерте высмеял режиссера Никиту Михалкова, назвав его "пургоносом". Фрагмент выступления мужа Аллы Пугачевой появился на YouTube.

Пародист упомянул авторское шоу Михалкова под названием "Бесогон" и отметил, что тот уже не "бесов гонит", а "пургу".

"Из отдельного перрона торжественно тронулся Никита Сергеевич Михалков. Это вообще редкий "бесогон", конечно. Хотя он уже не бесов гонит, а пургу. Чистый "пургонос". Если у Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова - большой мохнатый шмель", - сказал Максим Галкин, после чего зал "взорвался" смехом и аплодисментами.

Отметим, артист со своей женой Аллой Борисовной Пугачевой и их детьми Лизой и Гарри после полномасштабного вторжения РФ в Украину выехали в Израиль. Там они живут в особняке. После 24 февраля Галкин перестал публиковать у себя в блоге развлекательный контент. Он записывал видеообращения, в которых рассказывал о том, что мирные города Украины бомбят именно российские ракеты.

За такую антивоенную позицию его начали откровенно травить в России, уволив с Первого канала, а Аллу Пугачеву публично "послали" со здания Останкинской телебашни.

Напомним, Галкин прокомментировал фейк о том, что его избили на концерте из-за "шуток о родине".

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