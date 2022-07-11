На внешности комика, вероятно, сказались постоянные стрессы и напряжение.

Российский комик Максим Галкин с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину. Он всячески осуждает преступный режим Кремля и даже собирает деньги на своих концертах для поддержки беженцев.

Такой отважный поступок юмориста не оценили в России. Россияне набросились на него с обвинениями в предательстве Родины и больше не хотят видеть его и ходить к нему на концерты.

Вероятно, из-за всего происходящего галкин находится в стрессе и напряжении. Все это сказалось и на его внешности. В сеть "слили" фото, где он выглядит на лет 10 старше. У него заметны синяки под глазами и насупившийся взгляд, да и в целом уставший вид.

Отметим, в первые дни войны Галкин и Пугачева покинули Россию. Первое время они жили в Израиле, а сейчас поехали в Латвию.

Напомним, ранее Галкин прокомментировал фейк о том, что его избили на концерте из-за "шуток о родине".

Вас также могут заинтересовать новости: