Автор и ведущий «Мира наизнанку» проведет спецоперацию, чтобы узнать правду о пакистанце, который утверждает, что весит 430 килограммов.

В новом выпуске «Мира наизнанку», который выйдет уже завтра, в субботу 1 мая в 18.20 на «1+1» Дмитрий Комаров познакомит зрителей с древним боевым искусством «кушти». В чем секрет пакистанцев, которые освоили боевое искусство и почему местные жители почитают их, как полубогов, Дмитрий узнает в бою с чемпионом страны.

Читайте такжеЗвезда Playboy сверкнула глубоким декольте в коктейльном платье

В городе Лахор команда «Мира наизнанку» отправилась в небольшую закрытую школу традиционных боевых искусств - кушти. Этому виду единоборства уже полторы тысячи лет. Ранее в Пакистане и Индии это был суперпопулярный спорт, а соревнования собирали целые стадионы. Борьба очень зрелищная, проходит в грязи, на земляном поле. Борцы на тренировках поднимают бревна по 100 кг и более, каменные глыбы, поднимают друг друга. Почему этот спорт исчезает? Сегодня в Пакистане осталось всего несколько небольших закрытых школ, где все еще хранят знания кушти и воспитывают пакистанских супергероев.

Телеведущий по традиции опробует все на себе - пройдет полный цикл тренировки, будет поднимать гигантские бревна и драться с чемпионом.

Но главный эксклюзив выпуска - Дмитрий Комаров превратится в «пакистанского Халка» Хана Баба, который стал героем прошлой программы. Этот мужчина утверждает, что весит 430 килограммов. Но многие говорят, что это обман, а его огромные формы - лишь спрятанный под одеждой костюм. Узнать правду не дает большое количество охраны - местную звезду охраняет целый батальон спецназа и полиции.

Телеведущий, чтобы узнать правду, организовал целую спецоперацию: пригласил в Пакистан руководителя национального реестра рекордов Украины, приехал второй оператор, помогали другие журналисты и путешественники. "Мир наизнанку" попробует сделать то, что не удавалось еще никому - вывести знаменитого Хана Бабу на чистую воду и узнать, правда ли этот феномен, и человек весом 430 килограммов с легкостью передвигается, или это обман. Съемка была опасной, потому что проходила на границе с Афганистаном, в очень неспокойном регионе. А знаменитость постоянно находится в сопровождении большого количества вооруженной охраны. Любая ошибка для иностранца в этой стране может стоить очень дорого. Дмитрий Комаров, чтобы узнать правду, предложил Хану Бабе возможность установить мировой рекорд и доказать свою силу и вес.

Чем закончится спецоперация Дмитрия Комарова и кто победит в бою с чемпионом Пакистана по борьбе кушти, - смотрите в новом выпуске «Мира наизнанку» завтра, в субботу 1 мая в 18.20 на «1+1».

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич