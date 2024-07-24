Артистка объяснила свою позицию.

Известная украинская певица Анастасия Приходько заявила, что она против вступления Украины в Европейский Союз. Исполнительница объяснила свою категорическую позицию.

Артистка опубликовала видео в своем TikTok, в котором возмутилась, что украинцев якобы не спрашивают, а хотят ли они вообще становиться частью ЕС. Приходько переживает из-за рынка труда. По ее мнению, когда Украина станет членом Евросоюза, то, мол, для украинцев не останется работы. Рынок труда якобы заполонят иностранцы. Также она категорически против новой валюты в Украине.

"Я против того, чтобы быть в Европейском Союзе. Объясню, почему: все эти яхты-заводы-параходы, которые строились в Европейском Союзе, они начнут строиться у нас. По этому поводу люди начнут приезжать, их специалисты, которые разбираются в этом оборудовании и будут работать у нас. А где будем работать мы? Я не хочу евро вообще, меня очень устраивает моя гривна. И я не хочу сиесты. Я не хочу, чтобы посреди белого дня, когда я хочу купить что-то в магазине, он был закрыт на 2-3 часа. Это кого-то вообще интересует? Ну, я против", - сказала артистка.

Она добавила, что не хочет повышения коммунальных тарифов и высоких цен, которые есть в Европе. Также вспомнила о медицине в ЕС. Анастасия считает, что в Украине гораздо легче попасть к врачу и получить помощь, а как только мы станем частью ЕС, то якобы все изменится.

"Я не хочу таких больниц, которые есть в Европейском Союзе, потому что я хочу попасть к врачу тогда, когда я хочу, а не ждать неделями в очереди, чтобы мне просто дали рецепт, и я сходила купила себе "Анальгин", - указала звезда.

В дополнение, певица вспомнила слова Первой леди Украины Елены Зеленской, которая выражала желание присоединиться к ЕС и отвоевывать оккупированные территории "ради европейских ценностей". В ответ на это Анастасия отметила, что "воюет" не за вступление в Европейский Союз и подчеркнула, что каждый украинец, который не выехал за границу "служит" на собственном фронте.

"Я воюю не за европейские ценности. Я вам хочу сказать, что война сейчас повсюду. Она идет по всей стране. Не только понимание того, что танки, пушки и ноль. Еще есть война, которая идет в интернете. Это также мощная цифровая война. Война - то, что происходит со светом и с водой, это также война. Тарифы - это война. Люди, которые остались в Украине, каждый воюет. Нет человека, который не воюет. Когда мы остаемся и проходим этот очень сложный путь без воды, без света, в такую жару, мы стараемся еще работать, и мы просто не оставляем своего участка, будь-то дом, будь-то квартира. Но это то, что мы приватизировали, то, что мы купили - это наша маленькая земля. И мы остаемся на ней, но мы проходим такой тяжелый, очень тяжелый путь", - подытожила Приходько.

К слову, исполнительница представляла Россию на "Евровидении-2009". Свою первую славу она получила в седьмом сезоне российского проекта "Фабрика звезд", а после этого начала работать с Константином Меладзе, который молчит о войне.

Напомним, ранее Анастасия Приходько раскрыла, на сколько килограммов похудела всего за две недели.

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