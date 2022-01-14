Осадчая с Горбуновым и сыном отдыхают в Таиланде.

Украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с супругом шоуменом Юрием Горбуновым и средним сыном Иваном отдыхают в Таиланде. Пара активно делится новыми снимками с отдыха.

Серию таких фото Осадчая опубликовала в своем Instagram с подписью:

"Еще немного солнца и активного отдыха. С Иваном перепробовали уже все развлечения".

"Невероятно красивая. Такие теплые фото", "Мамочка троих детей. Браво, фигурка", "Класс! Мы с вами. Отдых крутой", "Какая вы классная. Каждый раз не устаю писать вам об этом. Единственная звезда без фотошопа и прочего искусственного всего", "Такие хорошенькие. Приятно смотреть", "Иван – самый серьезный член семьи", "Классная семья", "Катя – прелесть", – отреагировали поклонники.

Горбунов не отстает от супруги и также публикует солнечные фото в своем Instagram.

На последних пару фото он с сыном.

"Когда и ты папу накормишь", – написал он.

Читайте такжеГорбунов заинтриговал сеть снимком с Осадчей: паре пророчат пополнение (фото)Как известно, Катя Осадчая замужем за Юрием Горбуновым. У пары есть два сына – Иван 2017 года рождения и Данила, который появился на свет 19 августа этого года. Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. Он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

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