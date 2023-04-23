В сети появилось видео, на котором, как сообщает автор, изображен Олег Винник. Кадры были отсняты в украинской столице.

Личность Олега Винника вызывает много вопросов и домыслов, поскольку около года назад он практически бесследно исчез. По официальной версии, музыкант серьезно болен, поэтому он не появляется на публике.

Сейчас в сети появилось видео, на котором, как сообщил автор Ростислав Калацинский, изображен певец Олег Винник. Кадры были записаны в Киеве.

Если присмотреться, то мужчина на видео действительно похож на исполнителя хита "Нино". Сходства выражаются в телосложении, прическе, одежде. Он был в солнцезащитных очках, поэтому даже когда повернулся лицом к камере, разглядеть Винник ли это был - невозможно.

Видео дня

На кадрах Калацинского видно, что человек, похожий на Олега Винника, ходит и разговаривает по телефону. Он нервно оглядывался и спешно ушел, когда заметил, что его снимают.

"Похоже, что вчера Винник прибыл в Киев и встретился со своим продюсером. Винник разговаривает по телефону, поправляет куртку. Он нервничает, оглядывается вокруг, а когда замечает, что его снимают на камеру, начал идти в другую сторону", — прокомментировал видео Калацинский.

Блогер уточнил, что ролик ему предоставил один из подписчиков.

Что сейчас известно об Олеге Виннике

Ходят слухи, что сейчас певец лечится. Какие именно у него проблемы со здоровьем - не уточняется. На днях стало известно, что он разорвал сотрудничество со своим продюсером.

Это еще больше обеспокоило фанатов, ведь права на музыкальные продукты Винника принадлежат компании продюсера, следовательно, он больше не сможет их исполнять.

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