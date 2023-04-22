Где сейчас Винник и что с ним - неизвестно.

Продюсер Александр Горбенко заявил, что он приостановил сотрудничество с украинским певцом Олегом Винником. Права на все песни Винника принадлежат компании продюсера. Telegram-канал "Музвар" цитирует Горбенко:

"В последнее время с Олегом нет тесных рабочих отношений, думаю, это и так все видят. Что касается прав на проект и музыкальный материал – они фактически принадлежат моей компании. Обращений на перепевы и использование образа артиста было несколько. Но на сегодня я не комментирую ситуацию по этому вопросу. Всему свое время".

Отметим, Олег Винник исчез незадолго после начала полномасштабной войны. Причина его исчезновения до сих пор покрыта тайной: одни утверждают, что он серьезно болен, другие обвиняют в том, что он якобы спрятался, чтобы не помогать родной стране.

Видео дня

Однако помощь от Винника все же есть. Его благотворительный фонд "Волчица" регулярно снабжает военных необходимой техникой и автомобилями. За это Винник получил грамоту от ВСУ.

Ранее УНИАН писал, что Слава Демин раскрыл главную тайну Олега Винника. Оказалось, артист на самом деле счастлив в браке, но скрывает свою семью и семейное положение, поскольку одинокий красивый мужчина более интересен женщинам.

Вас также могут заинтересовать новости: